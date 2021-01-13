Коронавирус на Харьковщине: за сутки - более пятисот новых случаев и 14 смертей

В Харьковской области за сутки выявили 521 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 73462 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1208 человек, за минувшие сутки умерли 14 заболевших.

При этом 61373 заболевших уже выздоровели (763 из них – за прошлые сутки), а 10883 жителя Харьковщины еще болеют, из них 256 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 74698 подозрений на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 275 человек, от осложнений заболевания скончались 10 человек.

Агентство Телевидения Новости