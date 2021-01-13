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В селе на Харьковщине из-за короткого замыкания загорелся дом

В селе на Харьковщине из-за короткого замыкания загорелся дом

В Коломакском районе Харьковщины из-за короткого замыкания электросети в частном доме произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 12 января в 12:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Шелестово, где на ул. Шевченко,104 загорелся частный дом.

Пожарные во время разведки установили, что пожар на чердаке на площади 3 кв.м. ликвидировали сами владельцы дома до их прибытия на место.

Огонь повредил деревянные конструкции перекрытия и кровли дома.

Как отмечается, возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки.

Агентство Телевидения Новости

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