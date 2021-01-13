В Украине за сутки зафиксировали 6 409 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 6 409 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 января 2021 года. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 2564 человека, летальных случаев – 195, выздоровели – 14 503 человека", – написал он в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 130 839 человек, умерли от COVID-19 20 214 человек, 826 871 заболевший уже выздоровел.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), а также в Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 889 случаев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 906 случаев;
Винницкая область - 211 случаев;
Волынская область - 143 случая;
Днепропетровская область - 105 случаев;
Донецкая область - 189 случаев;
Житомирская область - 101 случай;
Закарпатская область - 100 случаев;
Запорожская область - 529 случаев;
Ивано-Франковская область - 134 случая;
Киевская область - 280 случаев;
Кировоградская область - 117 случаев;
Луганская область - 228 случаев;
Львовская область - 277 случаев;
Николаевская область - 172 случая;
Одесская область - 513 случаев;
Полтавская область - 356 случаев;
Ровенская область - 235 случаев;
Сумская область - 159 случаев;
Тернопольская область - 127 случаев;
Харьковская область - 521 случай;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 348 случаев;
Черкасская область - 269 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 12 января, в Украине зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания.