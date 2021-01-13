В Украине за сутки зафиксировали 6 409 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6 409 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 января 2021 года. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 2564 человека, летальных случаев – 195, выздоровели – 14 503 человека", – написал он в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня составило 1 130 839 человек, умерли от COVID-19 20 214 человек, 826 871 заболевший уже выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), а также в Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 889 случаев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 906 случаев;

Винницкая область - 211 случаев;

Волынская область - 143 случая;

Днепропетровская область - 105 случаев;

Донецкая область - 189 случаев;

Житомирская область - 101 случай;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 529 случаев;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 280 случаев;

Кировоградская область - 117 случаев;

Луганская область - 228 случаев;

Львовская область - 277 случаев;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 513 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ровенская область - 235 случаев;

Сумская область - 159 случаев;

Тернопольская область - 127 случаев;

Харьковская область - 521 случай;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 348 случаев;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 12 января, в Украине зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания.

Агентство Телевидения Новости