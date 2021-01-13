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В Харьковской области из-за сильного снегопада "скорая" застряла в кювете

В Харьковской области из-за сильного снегопада скорая застряла в кювете

В Балаклейском районе сегодня,13 января, рано утром спасатели помогли вытащить автомобиль скорой из кювета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 5:18 спасателям поступила информация о том, что в селе Волобуевка из-за сильного снегопада автомобиль скорой медицинской помощи попал в кювет.

Машина застряла и не могла сдвинуться с места.

Вызвав спасателей, фельдшер и санитар отправились пешком к месту вызова.

Вскоре на место прибыли спасатели ГСЧС из Балаклеи. С помощью троса они вытащили своим спасательным авто скорую на ровный участок дороги, и далее она продолжила движение самостоятельно.

Как добавили в ГСЧС, у медиков был еще один вызов в другое село, поэтому, чтобы скорая добралась туда беспрепятственно, спасатели сопровождали ее на всем пути следования.


Агентство Телевидения Новости

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