Снегопад на Харьковщине: как дорожники справляются с непогодой

В Харьковской области по состоянию на 9:00 утра 13 января, проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог области.

Как отмечается, сегодня ночью, около 2 часов ночи с южной части области зашел циклон. Начались осадки в виде снега с сильным восточным ветром 15-20 м/с в Лозовском, Красноградском и Изюмском районах области и начали распространяться в северном направлении. Температура ночью колебалась от -4 в С до -2 в С.

По состоянию на 6 часов утра 13 января осадки в виде интенсивного снега наблюдаются по всей территории области.

Толщина снежного покрова по области составляет от 5 см до 15 см.

По информации синоптиков, интенсивный снег будет идти до 14:00, после перейдет в умеренный. Циклон выйдет из области ночью 14 января.

В пресс-службе САД в Харьковской области отмечают, что в связи с порывистым ветром начали откладываться снежные переметы до 50 см на автомобильных дорогах в Красноградском, Сахновщинском, Лозовском, Первомайском, Изюмском, Балаклейском, Чугуевском и Волчанске.

Техника на дорогах работает в круглосуточном режиме. Выполняются работы по очистке проезжей части от снега, а также работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения.

Сейчас задействовано 244 от спецтехники, в том числе 44 погрузчика, и 230 рабочих. Также привлечена дополнительная техника других предприятий.

«Приоритетными трассами является Киев-Харьков-Довжанский, Чугуев-Меловое, окружная, а также направления, которые соединяют Харьков с районными центрами, а именно: Донецкое и Луганское направление.

На всех проблемных участках дежурит спецтехника: погрузчики и полноприводные автогрейдеры. Это, прежде всего, - Каменка за Изюмом, на границе с Луганской областью. Это Покотиловка, окружная дорога. Это Волчанское направление - Ст. Салтов, и Валковское направление», - рассказали в САД, призвав автолюбителей во время непогоды по возможности отказаться от передвижения собственным транспортом, особенно тяжеловесным.

Также на сайте САД в Харьковской области указаны места стоянок и места отстоя для транспортных средств, они изображены на Google карте https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FxFpO6zvJhtbphfHV3Y9iy-7dBoVhwfm&ll=49.61123909317688%2C36.56928315000001&z=8

Также указаны места размещения стационарных пунктов обогрева на автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области https://kh.ukravtodor.gov.ua/vodiiam_ta_pereviznykam/rozmishchennia_statsionarnykh_punktiv_obihrivu_na_avtomobilnykh_dorohakh_zahalnoho_korystuvannia_kharkivskoi_oblasti.html





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