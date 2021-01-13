В Харькове дороги чистят более 140 снегоуборочных машин

Сегодня, 13 января, на улицах Харькова убирает снег 141 единица специализированной техники.

Об этом сообщили в КП «Дорремстрой», передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Ночью в уборке было задействовано 149 автомобилей, с ночи на дороги высыпано 471 куб. м песчано-солевой смеси и 452 тонны соли.

Кроме того, как сообщили в КП «Благоустройство», по состоянию на 8:00 на придомовых территориях снег убирают 1365 дворовых рабочих, в работах задействовано 45 единиц техники и 94 средства малой механизации.

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