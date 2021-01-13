В Харькове запретили движение грузовиков на время снегопада.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета

Так, транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, по территории города запрещено до 11:00 14 января.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью немедленной организации проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети с привлечением техники большой механизации.

Агентство Телевидения Новости