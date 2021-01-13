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В Балаклейском районе мужчина сломал ногу в лесу: спасатели помогли "скорой" добраться к пострадавшему
В Харьковской области медики «скорой» и спасатели ГСЧС оказали помощь травмированному мужчине.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Происшествие случилось в селе Волобуевка. Мужчина, который шел через лес на остановку автобуса, упал и сломал нижнюю треть голени.
С помощью спасателей ГСЧС бригаде медиков «скорой» удалось добраться до больного и оказать ему помощь.
Переохлаждения пострадавшему удалось избежать, отметили медики и обратились к жителям области с предостережением о сложных погодных условиях, посоветовав избегать рискованных маршрутов в непогоду.
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