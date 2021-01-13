Глава Минздрава отказался от идеи продления локдауна в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов сегодня, 13 января, заявил, что ограничения продлевать не будут. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

Напомним, как сообщалось, накануне вечером Степанов выступил за продлениие локдауна после 24 января именно при нынешних обстоятельствах в силу ряда причин.

"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сказал министр.

При этом он заверил, что введенные до 24 января ограничения отменены не будут.

"В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать - ред.) даже мысли нет такой. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", - подчеркнул Степанов.

Вместе с тем министр отметил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".

"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью он происходит", - добавил глава МОЗ.

Действующий локдаун призван уменьшить количество контактов после новогодних и рождественских праздников, напомнил глава Минздрава.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что ни продления, ни ужесточения карантина в Украине не предусматривается, но в случае значительного роста заболеваемости коронавирусом дополнительные меры возможны.

Агентство Телевидения Новости