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Баскетболисты заключили спор непосредственно, пока мяч летел в корзину

Баскетболисты заключили спор непосредственно, пока мяч летел в корзину

Победитель спора стал известен через мгновение после заключения пари.

В матче регулярного чемпионата НБА между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстон Рокетс" баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс, совершив во второй четверти трехочковый бросок, отвернулся от площадки и поспорил со своим партнером Денисом Шрёдером - залетит ли мяч в кольцо.

Пари выиграл Джеймс. Но при этом и Шрёдер очень радовался тому, что проспорил.

Остается добавить, что "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу в этом матче - 117:100.


Агентство Телевидения Новости

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