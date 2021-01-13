В США впервые за 70 лет казнили женщину: исполнение приговора откладывали дважды

В тюрьме Терре-Хот, американский штат Индиана, впервые за последние 68 лет казнили женщину - Лизу Монтгомери. Об этом сообщает The New York Times.

52-летней Монтгомери ввели смертельную инъекцию.

Монтгомери была приговорена к смертной казни за убийство беременной женщины в 2004 год. Она напала на 23-летнюю Мэри Джо Стиннетт, которая на тот момент находилась на восьмом месяце беременности. Монтгомери задушила свою жертву, а затем вырезала плод из тела Стиннетт.

Во время суда адвокаты женщины утверждали, что у нее проявляется врожденный дефект головного мозга.

"Монтгомери страдает поражением головного мозга и тяжелым психическим заболеванием, которое усугубилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась в течение всей своей жизни со стороны тех, кто о ней должен был заботиться", - заявила защита Монтгомери.

Отметим, что суд дважды откладывал казнь женщины. Сначала Монтгомери должны были сделать смертельную инъекцию еще 8 декабря, но ее адвокаты заразились Covid-19. Казнь перенесли на 12 января, но судья Джеймс Хэнлон отложил ее. Вчера Верховный суд США разрешил казнить заключенную.

Известно, что это уже 11-й смертный приговор с тех пор, как администрация американского президента Дональда Трампа возобновила применение смертной казни в США.

Агентство Телевидения Новости