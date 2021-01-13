В Харьковском горсовете рассказали, из-за чего на время снегопада запретили движение фур по городу

Сегодня сообщалось, что в Харькове на время снегопада запрещено движение фур.

Въезд фур в город запретили из-за утренней пробки на Гагарина, сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов .

Он рассказал, что утром в районе 13-й больнице две старенькие фуры на плохой резине забуксовали в снегу. Из-за этого образовалась большая пробка на проспекте.

По его словам, проезжую часть дополнительно посыпали солью для того, чтобы они могли выехать, из-за чего и запретили въезд фур в город.

“Посмотрим по ситуации, может, будем пропускать, когда ситуация улучшится, - отметил Водовозов.

Агентство Телевидения Новости