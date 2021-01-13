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На Харьковщине вынесли приговор рецидивисту, который во время кражи убил мужчину

На Харьковщине вынесли приговор рецидивисту, который во время кражи убил мужчину

Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор 30-летнему мужчине за  совершение умышленного убийства с целью скрыть другое уголовное преступление, а также ряда других преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации начальника управления областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, установлено, что 30-летний мужчина в течение ноября-декабря 2019 года совершал кражи электрических проводов из домовладений в селах Купянского района.

13 ноября 2019 злоумышленник проник во двор нежилого домовладения, чтобы похитить электрические провода. В это время туда зашел 60-летний местный житель, который по договоренности с хозяином дома ухаживал за домом. 

Поняв, что он рискует быть разоблаченным, злоумышленник подобрал на месте черенок от лопаты и нанес не менее 5 ударов по голове смотрителю. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 

Убийца похитил медные провода и обыскал тело потерпевшего, завладев его паспортом и кошельком, после чего ушел.

2 декабря 2019 злоумышленник проник в сарай другого домовладения и стал искать цветные металлы и провода. Его заметила женщина, которая зашла в сарай. 

Злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов по голове. После того, как женщина упала на пол, мужчина закрыл ей рот тряпкой и ушел, забрав похищенные медные провода. Вскоре его  задержала полиция.

Суд признал мужчину виновным по п. 9 с. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с целью скрыть другое уголовное преступление), ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража с проникновением в домовладение), ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж с проникновением в домовладение), ч. 3 ст. 357 УК Украины (похищение паспорта) и приговорил к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. 

С учетом неотбытого наказания по прошлой судимости, мужчина получил 12 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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