Непогода в Харькове: на дороги высыпали более 500 тонн песчано-солевой смеси

Сильный снегопад в Харькове начался сегодня в четыре часа утра.

Циклон пришел со стороны Аэропорта, а где-то через час снегопад пришел уже и на Алексеевку.

В Департаменте инфраструктуры рассказали, что до 8-ми часов утра город посыпали солью и песчано-соляной смесью и уже использовали более 500 тонн.

После этого снегоуборочные машины начали чистить город.

Сейчас по городу работают 146 машин и 137 коммунальщиков (не считая дворников).

Также в Департаменте рассказали, что трудности возникли с припаркованными машинами, которые мешали уборке снега во дворах и на тротуарах.

Агентство Телевидения Новости