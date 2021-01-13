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Экс-глава ХОГА Кучер возглавил Государственную регуляторную службу Украины

Экс-глава ХОГА Кучер возглавил Государственную регуляторную службу Украины

Бывшего губернатора Харьковщины Алексея Кучера назначили председателем Государственной регуляторной службы Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Василий Мокан.

По его словам, ряд назначений провели на сегодняшнем заседании Кабмина.

Кучера на данную должность назначили путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Задачами Государственной регуляторной службы являются:

реализация государственной регуляторной политики, политики по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, лицензирования и разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности;

координация действий органов исполнительной власти, институтов гражданского общества и предпринимательства по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности.

 

Агентство Телевидения Новости

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