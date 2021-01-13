Победа в отложенном матче и отрыв в борьбе за чемпионство

Интрига в том, кто станет чемпионом Испании по футболу в сезоне 2020/21 гг., может не дожить до последних туров Ла Лиги.

Мадридский "Атлетико" провел перенесенный матч еще 1-го тура против "Севильи" и одержал победу 2:0. Анхель Корреа в первом тайме открыл счет, Сауль Ньигес во втором - удвоил.

У "Атлетко", идущего во главе турнирной таблицы, теперь 41 очко после 16-ти проведенных матчей. Испанские гранды мадридский "Реал" и "Барселона" отстают от "Атлетико" соответственно на 3 и 7 очков, сыграв по 18 матчей.





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