Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:07
Просмотров: 71

Победа в отложенном матче и отрыв в борьбе за чемпионство

Победа в отложенном матче и отрыв в борьбе за чемпионство

Интрига в том, кто станет чемпионом Испании по футболу в сезоне 2020/21 гг., может не дожить до последних туров Ла Лиги.

Мадридский "Атлетико" провел перенесенный матч еще 1-го тура против "Севильи" и одержал победу 2:0. Анхель Корреа в первом тайме открыл счет, Сауль Ньигес во втором - удвоил.

У "Атлетко", идущего во главе турнирной таблицы, теперь 41 очко после 16-ти проведенных матчей. Испанские гранды мадридский "Реал" и "Барселона" отстают от "Атлетико" соответственно на 3 и 7 очков, сыграв по 18 матчей.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 