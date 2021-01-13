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Финальный матч та теннисном турнире продлился всего 7 минут

Финальный матч та теннисном турнире продлился всего 7 минут

Теннисист очень быстро сдался.

В Турции в финале теннисного турнира Antalya Open между австралийцем Алексом де Минауром и Александрм Бубликом из Казахстана соперники сыграли лишь два полных гейма в первом сете.

Оба гейма выиграл австралиец, после чего Бублик, посетовав, что травма голеностопа не позволяет ему полноценно двигаться, отказался от продолжения матча.\

В результате финальный поединок на Antalya Open продлился всего 7 минут.


Агентство Телевидения Новости

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