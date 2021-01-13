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Распылили газ в лицо прохожему: двух патрульных будут судить за превышение служебных полномочий

Распылили газ в лицо прохожему: двух патрульных будут судить за превышение служебных полномочий

Двух сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины пойдут под суд за превышение служебных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, обвинительный акт по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины направлен в суд.

По данным следствия, 13 апреля 2019 мужчина, выгуливая собаку, заметил автомобиль патрульной полиции, спрятанный в кустах, и сделал полицейским замечание об этом. Когда мужчина уже отходил, один из патрульных, схватив его за предплечье, завел руку прохожего за спину, достал баллончик со слезоточивым газом и брызнул ему в лицо.

«Почувствовав резь и жжение в глазах, мужчина отвернулся от полицейских. Патрульные этим воспользовались, подбив потерпевшего под колени, повалили его на землю и надели наручники, которые сняли уже в отделе полиции», - рассказали в прокуратуре.

В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения.

За содеянное полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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