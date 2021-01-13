"Металлист 1925" начал тренироваться в снегопад

Как раз в тот день, когда Харьков накрыл обильный снегопад, у харьковского "Металлиста 1925" начался тренировочный процесс после почсти полуторамесяного отпуска.

Сегодня утром, в то время, когда снегоуборочная техника еще даже не вышла на улицы Харькова и области, персонал тренировочной футбольной базы "Металлиста" в поселке Высокий под Харьковом начал выполнять свое ответственное задание - убирать с из искусственного газона, на котором должна тренироваться харьковская команда Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925". Работа лопатами с привлечением тяжелой техники - двух тракторов сняла неопределенность - тренировке быть по заранее запланировано расписанию. При этом тракторы не прекращали убирать снег с поля, даже когда футболисты начали пробежку.

С начала этой недели "Металлист 1925" сдавал тесты на коронавирус и проходил медицинское обследование. И, вот, сегодня начался непосредственно тренировочный процесс с определенной поправкой на погодные условия.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Металлиста-1925":

Нет, это не головная боль, потому что мы в таких условиях часто готовили команды. Поэтому мы найдем возможность сейчас первую неделю, дней 8-9, поиграем сейчас во всевозможные подвижные игры. Разные. А потом, уже начиная с 22-го числа, уже начнется серьезная подготовка.

Снег, кажется, если и огорчил футболистов "Металлиста 1925", то минимально. Ведь они действительно соскучились по своей работе, хотя и футбольный газон стал из зеленого белым.

Максим Цвиренко, футболист "Металлиста 1925":

Ну да, как назло, прямо в первый день тренировок выпало прямо столько снега. Ну, ничего. Нам расчистили то что тнам нужно поле. Добирались чуть дольше. Но самое главное - мы приступим к тренировкам. Все для того, чтобы тренировка прошла нормально, сделали. Поэтому всё будет нормально.

Сегодня вместе с основным составом "Металлиста 1925" тренировались несколько футболистов, находящихся на просмотре, а также лучшие игроки харьковского "Авангарда". Пока не вернулся с родины бразильский нападающий Дерек. А еще один из лидеров "Металлиста 1925" Ярослав Ямполь пока не в состоянии тренироваться, поскольку недавно был прооперирован после тяжелой травмы.

Ярослав Ямполь, футболист "Металлиста 1925":

Ну пока я без нагрузок, потому что только начал ходить недавно. И пока буду просто заниматься в тренажерном зале на верхнеплечевой, крутить велосипед. Так что пока такая программа.

До 20-го февраля "Металлист 1925" будет тренироваться в Высоком, после чего проведет тренировочный сбор в Турции, а далее - весенняя часть чемпионата Украины в Первой лиге, во время которой заложенный зимой подготовительный фундамент должен помочь бороться за выход в Премьер-Лигу.

Агентство Телевидения Новости