Большой снег в Харькове: удалось ли коммунальщикам предотвратить коллапс?

С утра дорожники пытаются обуздать стихию, но горожанам все равно сложно передвигаться. В спальных районах и в частном секторе люди плетутся по заснеженным дорожкам, которые никто не спешит чистить.

Екатерина, харьковчанка

Это Маршала Жукова, они последнее время вообще туда не заезжают. Ни один трактор, все - своими силами. Если дороги центральные хоть как-то чистят, то, например, вот такие дорожки – очень с опозданием. Очень тяжело ходить.

Таксисты жалуются на пробки: утром ездить по городу было крайне трудно. В то время, когда центр расчищают десятки снегоуборочных машин и сотни дворников, – на окраину техника добирается поздно, считают водители.

Геннадий, водитель такси

Дороги с утра были совсем не почищены. Ездить было вообще невозможно. Везде снег, везде пробки. Почему - потому что дороги не чищены. Сейчас более-менее, ездить можно, но в основном раскатали машины, то есть из-за того, что просто мороза нет. Если бы был мороз сильный, снег лежал бы и машины не могли бы ездить. С утра было невозможно, везде пробки, особенно центр, Гагарина проспект - он стоял, Веснина стоял, я видел, просто было - ужас.

Геннадий, автолюбитель

Сложности передвижения есть всегда, когда идет снег, другой вопрос: как кооперативно работают службы. Но в последние время, я вам скажу, не очень. Хотя работают - центральные дороги чистятся, иногда даже посыпаются.

В городе работает почти сто пятьдесят снегоуборочных машин, зато коммунальщиков целая армия – почти полторы тысячи человек.

Дворник Вячеслав Михайлович хвастается, что от снега очистил уже 30 тротуаров. Признается: такую погоду обожает, называет себя прогрессивным дворником и готов работать круглосуточно.

Вячеслав, дворник

Снега ж не было три года. Люблю снег убирать, люблю зиму, а где ж её взять? Вот это хоть зиму дали немного.

А между тем, в Департаменте инфраструктуры уверяют, что начали работать сразу, как выпал снег. Сначала посыпали весь город песчано-солевой смесью, после начали чистить магистрали. Уже потратили более 500 тонн соли.

Сложности возникли на внутриквартальных дорогах и дворах из-за припаркованных автомобилей и у других запаркованных мест.

Утром огромная пробка образовалась на проспекте Гагарина.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры

Сложными участками уборки и для нас в том числе оказались район 13-й больницы на Гагарина. Это было связано с тем, что две фуры старенькие такие, совсем резина тоже старенькая – совсем не могли проехать, знаете, на месте, на месте и создали большую пробку. И мы дополнительно просаливали для того, чтобы они могли уйти, из-за чего и запретили сначала въезд фур в город. Посмотрим по ситуации, может, будем пропускать.

Транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, по территории города Харькова запрещено до 14 января.

На время снегопадов в городе круглосуточно будут работать пункты обогрева.

Агентство Телевидения Новости