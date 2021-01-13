На Харьковщине снегопад обесточил 2 села и заставил медиков скорой вызывать спасателей, чтобы добраться на вызов

От ночи на дорогах государственного значения Харьковщины со снежной непогодой боролись более двух сотен единиц спецтехники. И чтобы проезд транспорта был полностью беспрепятственным, говорит начальник Службы автомобильных дорог области Андрей Алексеев - техника работала в круглосуточном режиме. На дорожное покрытие высыпали почти две тысячи кубометров песчано-соляной смеси и 300 - технической соли.

Андрей Алексеев, начальник Службы автомобильных дорог в Хар. обл.

Станом на 9 годину ранку ми маємо вже місцями товщину снігового покрову до 15 сантиметрів, на деяких ділянках автомобільних доріг, особливо це спостерігається на відкритих ділянках. Там де сільхозпосіви, сільхохугіддя знаходяться - особливо сильні пориви вітру до 25 метрів. Тому прошу водіїв бути обережними. Також там можуть спостерігатися сніжні перемети висотою до пів метра.

Водители автобусных межобластных сообщений говорят действительно - курсировали сегодня утром без значительных препятствий, по региону дороги расчищены, только кое-где движению мешал снегопад.

Геннадий, водитель автобуса

Везде чистится. Перед Купянском плохо почищено, ну я ж еду издалека. Ну, там снег шел, просто завируха такая.

Юрий, водитель автобуса

От Перещепино до Краснограда, от Краснограда до Харькова. Чищено.

На дорогах местного значения по словам Игоря Турченко проезд транспорта тоже обеспечили полностью. Кроме того учитывая, что температура воздуха будет на днях опускаться еще ниже, директор предприятия напомнил водителям, что на базе облавтодора работает 54 пункта обогрева.

Игорь Турченко, директор ГП "Дороги Харьковщины"

Якщо десь водій зупинився, або є якась технічна несправність - то ми обов’язково під’їжджаємо спрашуємо, предоставляємо, чай, каву, ну якщо треба обігріти людину - то такі пункти є в кожному районі Харківської області.

А в селе Волобуевка, Балаклейского района - карету скорой помощи пришлось вызволять из снежной ловушки работникам ГСЧС. Бригада врачей выехала к мужчине, который сломал себе голень идя к автобусной остановке лесом. По словам Виктора Забашты, спецмашину из-за сильного снегопада занесло в кювет, она застряла и не могла сдвинуться с места. И пока спасатели с помощью троса освобождали скорую из снежной ловушки - фельдшер вместе с санитаром отправились пешком к пострадавшему.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Робота звичайно ускладнилась однозначно. За минулу ніч робітники ДСНС двічі в одному районі, це був Балаклійський р-н, нам допомогли дістатися до виклику.

Что касается аварийных ситуаций - то из-за налипания мокрого снега произошли обрывы проводов в нескольких населенных пунктах области - в результате чего они остались без электроснабжения.

Сергей Магдисюк, внештатный советник главы ХОГА

У нас є відключення у двох селах, одне село в Красноградському районі - це село Піщане. І одне село у Первомайському районі - це село Новотроїцьке. Там вже в дану минуту працюють сотрудники Харківобленерго і найближчі дві години енергопостачання цих сел буде возобновлено.

Если говорить о тепло- и водоснабжению, то по состоянию на утро во всех городах и районах области данные услуги предоставляются в полном объеме, отметили в ХОГА.

Агентство Телевидения Новости