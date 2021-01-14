На Харьковщине за сутки от коронавируса умерли 14 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 378 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 73840 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1220 человек, за минувшие сутки умерли 14 заболевших.

При этом 61657 заболевших уже выздоровели (284 из них – за прошлые сутки), а 10963 жителя Харьковщины еще болеют, из них 80 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 75597 подозрений на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 521 человека, от осложнений заболевания также скончались 14 человек.

Агентство Телевидения Новости