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Под Харьковом во время пожара в доме погиб мужчина

Под Харьковом во время пожара в доме погиб мужчина

В Харьковском районе области во время пожара погиб 45-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

13 января в 16:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Хролы, где на Элитном въезде, 2 горел частный жилой дом.

На момент прибытия пожарных в подвале горели домашние вещи на площади 2 кв.м.

На месте пожара спасатели обнаружили тело владельца жилья.

В 16:55 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 17:25 - ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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