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Под Харьковом во время пожара в доме погиб мужчина
В Харьковском районе области во время пожара погиб 45-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
13 января в 16:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Хролы, где на Элитном въезде, 2 горел частный жилой дом.
На момент прибытия пожарных в подвале горели домашние вещи на площади 2 кв.м.
На месте пожара спасатели обнаружили тело владельца жилья.
В 16:55 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 17:25 - ликвидировали.
Причину его возникновения устанавливают.
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