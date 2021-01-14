На Харьковщине рецидивист арендовал частный дом и ограбил его

На Харьковщине полицейские разоблачили рецидивиста в совершении кражи.

Злоумышленник намеренно снял жилье, чтобы завладеть имуществом его владельца.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с заявлением о краже в полицию обратился 28-летний житель села Песчанка Красноградского района. Он рассказал, что полгода назад сдал в аренду дом 34-летнему мужчине.

Через некоторое время, не получив оговоренную плату за жилье, он решил проверить домовладение. В доме мужчина обнаружил отсутствие чугунных батарей и ванны. Самого арендатора также не было.

Работники полиции установили, что 34-летний житель города Красноград, который был неоднократно осужден за аналогичные преступления и преступления в сфере наркооборота, снял жилье, чтобы совершить кражу вещей. Чугунные батареи и ванну злоумышленник успел продать.

Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб потерпевшему на сумму более 3000 гривен.

Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до 5 лет лишен свободы.

Агентство Телевидения Новости