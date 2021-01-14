Cуперкубок Франции по футболу в восьмой раз подряд выиграла одна и та же команда

"Пари-сен-Жермен" оправдал статус фаворита.

В матче за Суперкубок Франции "Пари-сен-Жермен" играл проитв "Марселя" и одержал победу 2:1. На голы Мауро Икарди и Неймара (с пенальти) "Марсель" сумел ответить лишь голом Димитри Пайета.

Для ПСЖ это уже восьмая кряду победа в Суперкубке Франции. А для Маурисио Почеттино это первый трофей в качестве главного тренера "Пари-сен-Жермена".





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