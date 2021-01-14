В харьковском аэропорту у иностранки изъяли партию незадекларированной одеждой

В аэропорту Харькова у женщины, прилетевшей из Турции, обнаружили партию незадекларированной одежды.

Как сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни, во время углубленного досмотра багажа таможенники обнаружили у женщины - пассажира рейса из Стамбула – партию одежды.

Так, в чемодане у нее было 285 футболок в ассортименте с различными надписями брендовых наименований в пакетах с этикетками, в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через границу Украины и подлежат налогообложению таможенными платежами.

Гражданка Узбекистана, которая избрала формой прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», нарушила установленные правила, предусмотренные Таможенным кодексом Украины.

Стоимость обнаруженного у нее товара составила почти 1,2 тысячи евро.

«Это при том, что на одного человека через границу без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей можно ввезти товар стоимостью не более 1000 евро на одного человека (при ввозе товаров на таможенную территорию Украины через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения)», - отметили на таможне.

Товар у нарушительницы изъяли, а в отношении нее составили протокол по ч.1 статьи 471 Таможенного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости