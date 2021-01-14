«Заминировал» отделение банка: на Харьковщине разоблачили псевдоминера
37-летний житель поселка Ковшаровка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сделал ложное сообщение о минировании местного отделения банка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
12 января 2021 года в 16:20 в полицию Купянского района поступило сообщение от мужчины. Он заявил, что заложил в отделении банка в поселке Ковшаровка взрывчатку и даже рассказал о ее составе.
На место происшествия выехали руководство ГУНП в Харьковской области, взрывотехники областного главка полиции, руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, специалист-кинолог со служебной собакой.
Правоохранители провели осмотр помещения и прилегающей территории и эвакуировали 10 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ они не обнаружили.
В течение нескольких часов полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за заведомо ложные вызовы по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Свой поступок он объяснил тем, что ему нечем платить долги перед банком.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.