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«Заминировал» отделение банка: на Харьковщине разоблачили псевдоминера

«Заминировал» отделение банка: на Харьковщине разоблачили псевдоминера

37-летний житель поселка Ковшаровка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сделал ложное сообщение о минировании местного отделения банка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

12 января 2021 года в 16:20 в полицию Купянского района поступило сообщение от мужчины. Он заявил, что заложил в отделении банка в поселке Ковшаровка взрывчатку и даже рассказал о ее составе.

На место происшествия выехали руководство ГУНП в Харьковской области, взрывотехники областного главка полиции, руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, специалист-кинолог со служебной собакой.

Правоохранители провели осмотр помещения и прилегающей территории и эвакуировали 10 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ они не обнаружили.

В течение нескольких часов полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель, который состоит на учете у врача-психиатра. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за заведомо ложные вызовы по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Свой поступок он объяснил тем, что ему нечем платить долги перед банком.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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