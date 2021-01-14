На Московском проспекте Volkswagen врезался в островок безопасности

Сегодня ночью около 01:00 на пересечении проспекта Московского с улицей Академика Павлова в островок безопасности врезался Volkswagen Passat.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, во время оформления ДТП у водителя авто были замечены признаки алкогольного опьянения – от освидетельствования мужчина отказался.

На водителя Volkswagen были составлены протоколы по ч.1 ст.130 и ст.124 КуоАП. Пострадавших нет.

Агентство Телевидения Новости