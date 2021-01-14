В Украине начал дешеветь доллар: курс в обменниках

Национальный банк Украины на четверг, 14 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 гривен за доллар, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 34,04 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Нацбанк на 14 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,97 (13 января – 28,04)

100 EUR – 34,04 (13 января – 34,07)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,98/28,00 грн/долл., к евро – на уровне 34,03/34,05 грн/евро.

Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 14 января, ослаб на 5 копеек - до 28,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта ослабла на 2 копейки – до 34,35 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,95 грн за доллар, евро – 33,85 грн за евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 13 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,05 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Агентство Телевидения Новости