Ситуация с COVID-19 ухудшится: в ВОЗ дали прогноз на 2021 год
Во Всемирной организации здравоохранения считает, что второй год пандемии коронавируса может оказаться намного сложнее первого.
Это связано с тем, что COVID-19 продолжает стремительно распространяться и появилось несколько штаммов этого заболевания.
Как сказал директор программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан, мир входит во второй год пандемии.
Об этом говорится в официальном Twitter организации.
"Он может оказаться более сложным, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - высказался эксперт и добавил, что специалисты наблюдали "идеальный сезонный шторм" в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке.
"Холод, люди, которые заходят внутрь помещений, усиление социального смешения, сочетание факторов, которые привели к увеличению передачи коронавируса во многих странах", - отметил Райан.
Технический директор ВОЗ Мария ван Керкхов сообщила, что праздничные мероприятия во многих странах также ухудшили ситуацию.
Она призвала людей придерживаться социальной дистанции и минимизировать контакты с другими людьми, которые не являются членами семьи.