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Ситуация с COVID-19 ухудшится: в ВОЗ дали прогноз на 2021 год

Ситуация с COVID-19 ухудшится: в ВОЗ дали прогноз на 2021 год

Во Всемирной организации здравоохранения считает, что второй год пандемии коронавируса может оказаться намного сложнее первого.

Это связано с тем, что COVID-19 продолжает стремительно распространяться и появилось несколько штаммов этого заболевания.

Как сказал директор программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан, мир входит во второй год пандемии.

Об этом говорится в официальном Twitter организации.

"Он может оказаться более сложным, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - высказался эксперт и добавил, что специалисты наблюдали "идеальный сезонный шторм" в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке.

"Холод, люди, которые заходят внутрь помещений, усиление социального смешения, сочетание факторов, которые привели к увеличению передачи коронавируса во многих странах", - отметил Райан.

Технический директор ВОЗ Мария ван Керкхов сообщила, что праздничные мероприятия во многих странах также ухудшили ситуацию.

Она призвала людей придерживаться социальной дистанции и минимизировать контакты с другими людьми, которые не являются членами семьи.

 

Агентство Телевидения Новости

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