Медики скорой помощи реанимировали харьковчанина, у которого остановилось сердце

Медики скорой помощи спасли жизнь харьковчанину, у которого остановилось сердце

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 12 января в 19:34 в службу «103» поступил вызов.

Как сообщалось, в экстренной медицинской помощи нуждался 86-летний мужчина, который уже находился без сознания.

Во время осмотра пациента прибывшей на вызов бригадой скорой помощи и установления ему предварительного диагноза сердце мужчины остановилось. Была констатирована клиническая смерть.

Медики сразу начали проводить мужчине реанимационные мероприятия. Вскоре сердечно-легочную деятельность у мужчины была восстановлена.

Больного медики госпитализировали в больницу.

Агентство Телевидения Новости