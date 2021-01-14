В Харьковской области за сутки от снега расчистили более 6 тысяч километров дорог
За сутки в Харьковской области дорожники расчистили от снега 6300 км дорог.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Сейчас в работах на государственных и местных дорогах Харьковщины задействовано 325 единиц техники и более 400 рабочих.
Для обработки дорог использовано 3909 куб. м песчано-солевой смеси и 411 тонн технической соли.
Как отмечается, в настоящее время проезд по государственным и местным дорогам области полностью обеспечен.
Напомним, ночью 13 января по области наблюдались значительные снегопады. Около 16:00 снегопад прекратился, на территории области наблюдались осадки в виде мороси, слабого снега, местами - снега с дождем. По состоянию на 22:30 осадки по области не наблюдались.
Сегодня с утра 14 января по области облачно, без осадков.