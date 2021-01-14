Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:14
Просмотров: 92

Хорватия ужесточила условия въезда для украинцев

Хорватия ужесточила условия въезда для украинцев

Штаб гражданской защиты Республики Хорватия обновил решение о временном запрете и ограничении пересечения хорватской границы.

Новые правила введены на период с 14 по 31 января, сообщает посольство Украины в Хорватии .

Граждане, прибывающие в Хорватию из стран, где распространяется новый штамм коронавируса, в т.ч. из Украины, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действующий 48 часов). Также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за деньги на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции), причем если тест будет отрицательный. 

Граждане Украины, въезжающие по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии оставления территории страны в течение 12 часов с момента въезда.

Украинцы, которые едут в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие ограничения на въезд, которые действовали в Хорватии до сих пор, остаются без изменений.

В посольстве напомнили, что граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Лица, которые направляются через Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

Также с 15 января правила въезда для граждан Украины меняет Австрия. Кроме свежего негативного ПЦР-теста и готовности пойти на 10-дневный карантин, граждане Украины должны иметь заполненную и распечатанную анкету.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 