Смертельное ДТП на окружной возле Экопарка: подозреваемого оставили в СИЗО еще на 60 суток

Подозреваемого в совершении ДТП на окружной, в результате которого погибли сотрудник ГСЧС и его 15-летняя дочь, оставили под стражей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель потерпевшей по делу, адвокат Евгений Мельниченко.

Киевский районный суд Харькова сегодня, 14 января, продлил арестованному Дмитрию Габышеву меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

"Каялся, но просился домой, ждать приговор. Козыряли бумажкой в ​​30000 гривен - как попытка компенсации смерти двух человек", - написал адвокат.

Напомним, 21 октября около 7 часов утра в аварии на окружной дороге в районе Экопарка автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП погиб полковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и его дочь.

Агентство Телевидения Новости