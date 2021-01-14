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Смертельное ДТП на окружной возле Экопарка: подозреваемого оставили в СИЗО еще на 60 суток

Смертельное ДТП на окружной возле Экопарка: подозреваемого оставили в СИЗО еще на 60 суток

Подозреваемого в совершении ДТП на окружной, в результате которого погибли сотрудник ГСЧС и его 15-летняя дочь, оставили под стражей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель потерпевшей по делу, адвокат Евгений Мельниченко.

Киевский районный суд Харькова сегодня, 14 января, продлил арестованному Дмитрию Габышеву меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

"Каялся, но просился домой, ждать приговор. Козыряли бумажкой в ​​30000 гривен - как попытка компенсации смерти двух человек", - написал адвокат.

Напомним, 21 октября около 7 часов утра в аварии на окружной дороге в районе Экопарка автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП погиб полковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и его дочь.

Агентство Телевидения Новости

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