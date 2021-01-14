В Харьковской области на мосту легковушка столкнулась с фурой: погибла женщина, двух пострадавших госпитализировали

В Харьковской области произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали.

На трассе возле села Старый Мерчик на мосту «лоб в лоб» столкнулись автомобиль «Дэу Ланос»Ланос и фура.

От удара «Ланос» раскрутило и бросило под колеса фуры, поскольку там дорога была плохо почищена.

В итоге – лобовое столкновение. В результате ДТП одну женщину выбросило из машины – она погибла.

Еще два человека получили телесные повреждения. Пострадавших забрали в больницу. Их состояние пока неизвестно.

Подробности аварии выясняются.

Агентство Телевидения Новости