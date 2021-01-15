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За сутки у 213 харьковчан подтвердили диагноз COVID-19

За сутки у 213 харьковчан подтвердили диагноз COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 308 жителей Харьковской области, 213 из них - жители города Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Также 14 января диагноз COVID-19 подтвержден у 39 жителей Изюмского, 8 - Богодуховского, 6 - Красноградского, 5 - Купянского и 2 - Чугуевского районов.

Всего по области зарегистрировано 74148 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 61 934 больных выздоровели, 1231 человек умер.

Агентство Телевидения Новости

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