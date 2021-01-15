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Харьковский журналист заявил об угрозах и препятствовании профессиональной деятельности

Харьковский журналист заявил об угрозах и препятствовании профессиональной деятельности

К харьковским правоохранителям обратился представитель СМИ и заявил, что получил угрозы со стороны человека, в отношении которого проводил журналистское расследование.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, работники полиции опросили мужчичну и приняли заявление о совершении в отношении него противоправных действий.

Данный факт следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости

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