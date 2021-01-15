Босния вернет икону, подаренную Лаврову, если Украина докажет, что искала ее

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст скандальную икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Додик сказал, что не получил ответа от Украины относительно того, искали ли они икону, а также не было предоставлено никаких данных, связанных с ней.

"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я имел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им", - сказал Додик.

Додик упомянул об иконе, говоря о ситуации в судебной системе Боснии, которую назвал "катастрофической".

"Примером этого является икона, в связи с которой постоянно ведутся разговоры, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов Биг, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, что Интерпол не имеет информации о поиске иконы", - сказал он.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века. В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине требовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

Агентство Телевидения Новости