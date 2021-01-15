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Минздрав уменьшил список стран "красной зоны"

Минздрав уменьшил список стран красной зоны

Украина сократила список стран "красной зоны" до 66. Это на 12 меньше, чем в прошлом списке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, из списка стран "красной зоны" исключили Турцию, Молдову, Боснию, Армению, Иорданию, Белиз, Азербайджан, Болгарию, Норвегию, Суринам, Парагвай, Доминиканскую Республику и Иран.

Напомним, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Агентство Телевидения Новости

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