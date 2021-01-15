Хоккеист вернулся, вылечившись от тяжелой формы рака, и забил первый гол после возвращения

Очень трогательная и жизнеутверждающая история.

В 2019-м году у шведского хоккеиста, выступающего в НХЛ за команду "Филадельфия Флайерз" Оксара Линдблюма была диагностирована тяжелая и агрессивная форма рака - саркома Юинга. На тот момент Линдблюму было 23 года.

Линдблюм прошле несколько изнуряющих курсов химиотерапии. И болезнь была побеждена.

В стартовавшем в НХЛ сезоне 2021 года Линдблюм вернулся на лед и в первом же матче после возвращения закинул шайбу. Произошло этом в матче "Филадельфии" против "Питтсбурга". Сам матч "Филадельфия" выиграла со счетом 6:3.





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