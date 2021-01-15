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Харьковщина просит вернуть мобильные бригады для сбора образцов на COVID-19: семейные врачи не сравляются

Харьковщина просит вернуть мобильные бригады для сбора образцов на COVID-19: семейные врачи не сравляются

После того, как с января 2021 года обязанности отбора образцов для тестов на коронавирус возложили на семейных врачей, на горячие линии начали поступать многочисленные жалобы от людей. Об этом в эфире "Суспільного" сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

По его словам, практика показала, что семейные врачи не способны обеспечить тестирование полностью.

"Мы должны вернутся к практике мобильных команд, которая была довольно эффективной и показала высокие результаты. На пике нагрузки отдельные мобильные команды выполняли полуторамесячные нормы по забору тестирования, и это дало нам возможность вовремя локализовать заболевание, сообщать людям о том, что они заболели, чтобы они минимизировали контакты с друзьями, знакомыми", - сказал Пастух.

Агентство Телевидения Новости

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