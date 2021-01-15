Ученые доказали, что танцы продлевают жизнь: лучшие танцоры и хореографы современности

Танец – утвердившаяся сквозь столетия форма выражения чувств. Истинным искусством танца владеют не многие, но это не мешает абсолютно всем жителям планеты выражать свои эмоции через непритязательные движения на танцполе. Заслуженные танцоры проходят великий и кропотливый путь к достижению поставленной цели и даже после получения заветного титула расслабляться нельзя. Мы подготовили для Вас подборку известных танцоров нашей отчизны, подробнее про которых расскажем в статье.

Гуру танцев

Благодаря скоростному развитию телевидения и созданию множества танцевальных проектов мы узнаем наших отечественных танцоров, которые имеют звания заслуженных и выступают в качестве постановщиков танцев в данных телепередачах. Более подробный обзор передач с участием именитых танцоров Украины можно посмотреть на официальном интернет ресурсе tv.meta.ua.

Представляем Вам выдающихся деятелей в танцевальной сфере Украины:

Чапкис Г.Н. – народный танцор и хореограф, лауреат международных конкурсов. С 2006 года принимает участие в телешоу «Танцы со звездами» в качестве члена судейства. Организовал собственную школу танцев, в которой преподает лично. Также снимался в фильме «Ломбард», играя роль криминального авторитета.

Мигель – хореограф, режиссер, актер. С 2014 года является членом жюри рейтингового проекта «Танцы».

Татьяна Денисова – хореограф, руководитель танцевального балета в Германии, в состав которого входят только украинцы. Многократно была членом жюри различных телепроектов. Имеет многочисленный опыт танцевальных постановок.

Влад Яма – украинский танцор, а также судья многочисленных телевизионных конкурсов. Занял первое место в шоу «Танцы со звездами», исполняя номера с Натальей Могилевской.

Танцуя, организм освобождается от скованности, стресса, поднимается настроение и тело чувствует свободу действий. Именно в танце раскрывается истинный внутренний мир каждого человека.

Танцоры среди певцов

Опять же, благодаря множеству телевизионных передач нам удалось распознать среди звезд украинской эстрады настоящих танцоров, среди которых:

Наталья Могилевская – певица, финалистка шоу. Своим стремлением к победе пробудила жилу танцора и тем самым удивила своих поклонников, что прибавило множество дополнительных баллов к ее рейтингу.

Надежда Мейхер – певица. В телепрограмме «Танцы со звездами» проявила свою настойчивость к достижению цели, упорство и актерский талант. Высокие оценки судей стали подтверждением высокого танцевального уровня.

Санта Димопулос – певица. Экстравагантность и харизма, которая проявлялась на паркете, привлекли внимание новых поклонников. Санта выполняла танцевальные постановки в разных категориях и всегда получала самую высокую награду в виде баллов членов жюри.

Также учеными доказано, что танцевальные элементы насыщают организм положительными эмоциями и продлевают жизнь. Танцуйте, наслаждайтесь и не оставайтесь в стороне светских новостей.

Агентство Телевидения Новости