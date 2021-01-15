Харьковщина готовится к морозам: на территории области откроют пункты обогрева

На период значительного похолодания на территории области откроют около 450 пунктов обогрева. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты областной государственной администрации.

По прогнозам синоптиков, 16-20 января на территории Харьковской области ожидается существенное снижение температуры: до -25 градусов С.

«В связи с этим департамент направил всем районным государственным администрациям области, а также в города областного значения письма с просьбой открыть стационарные пункты обогрева населения, которые определены для работы в зимний период 2020 - 2021 годов. Решение об открытии этих пунктов принимают местные органы власти», - рассказали в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОГА.

Перечень стационарных пунктов обогрева населения, которые будут открыты во всех районах области, можно посмотреть здесь.

Кроме того, напомним, что 54 пункта обогрева функционируют на базе подразделений Харьковского облавтодора во всех районах области: в них могут получить помощь водители, которые оказались в пробках или попали в аварийные ситуации.

Также в случае необходимости ГУ ГСЧС в Харьковской области может развернуть 9 передвижных пунктов обогрева.

Агентство Телевидения Новости