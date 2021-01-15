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Локдаун в Украине не продлят - Шмыгаль

Локдаун в Украине не продлят - Шмыгаль

Правительство Украины не будет продлевать локдаун в стране после 24 января. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину. На всей территории страны, скорее всего, будут действовать карантинные правила "оранжевой" зоны.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости - ред.), мы ожидаем более значительного роста", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что медицинская система Украины готова к росту заболеваемости.

"На сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек - 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", - сообщил он.

Агентство Телевидения Новости

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