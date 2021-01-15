Создатель "Ералаша" умер от коронавируса

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский умер в Москве 14 января 2021 года в результате осложнений от коронавирусной инфекции. Грачевскому был 71 год.

Смерть мужчины в СМИ подтвердила жена Екатерина Белоцерковская

Грачевский заразился 21 декабря, а уже через неделю оказался в больнице в Москве. Перед Новым годом больного перевели в реанимацию.

9 января Грачевского подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Уже через 2 дня Грачевскому стало лучше: он пришел в себя и с помощью жестов общался с врачами. Однако улучшение длилось недолго: больного вернули в реанимацию и снова ввели в кому.

Агентство Телевидения Новости