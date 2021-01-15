Харьковчанин стрелял в котенка из пневматического оружия: открыто уголовное производство

К харьковским правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия в ее котенка.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, накануне сообщение о данном происшествии появилось в социальных сетях, где было указано, что этот мужчина постоянно совершает расправы над животными.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости