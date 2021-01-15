Сегодня 15:14
Просмотров: 54
Социальная дистанция и масочный режим в Украине будут действовать до конца 2021 года
Кабинет министров Украины не планирует отменять масочный режим. Об этом заявил в эфире "Сниданка с 1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, такие ограничения будут действовать до конца 2021 года.
"Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года", - отметил премьер-министр.
Загрузка...