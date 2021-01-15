Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:46
Просмотров: 186

В Харькове умер известный ученый Евгений Венцель

В Харькове умер известный ученый Евгений Венцель

14 января скончался доктор технических наук, профессор, профессор кафедры строительных и дорожных машин Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) Венцель Евгений Сергеевич. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как отмечается, Евгений Венцель родился 8 января 1945 г. в г. Челябинск. После окончания в 1961 г. Харьковской средней школы № 62 поступил и в 1966 г. окончил Харьковский политехнический институт.

Евгений Венцель – авторитетный и известный ученый, который подготовил 17 кандидатов технических наук, является автором более 300 научных и научно-методических трудов, в том числе десяти монографий, 27 авторских свидетельств и патентов и шести учебных пособий.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 