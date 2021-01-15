В Харькове умер известный ученый Евгений Венцель

14 января скончался доктор технических наук, профессор, профессор кафедры строительных и дорожных машин Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) Венцель Евгений Сергеевич. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как отмечается, Евгений Венцель родился 8 января 1945 г. в г. Челябинск. После окончания в 1961 г. Харьковской средней школы № 62 поступил и в 1966 г. окончил Харьковский политехнический институт.

Евгений Венцель – авторитетный и известный ученый, который подготовил 17 кандидатов технических наук, является автором более 300 научных и научно-методических трудов, в том числе десяти монографий, 27 авторских свидетельств и патентов и шести учебных пособий.

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