Купание в проруби на Крещение: рекомендации медиков

19 января в Харькове и области пройдут традиционные крещенские мероприятия - освящение воды, купание в купели. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Чтобы крещенские купания не стали причиной серьезных последствий для здоровья человека, необходимо соблюдать несколько простых правил.

Большинство медицинских работников отмечают, что крещенское купание является большим стрессом для организма в целом, если до этого не было систематического закаливания, постоянной практики моржевания. И поэтому весьма вероятна опасность сильно навредить своему здоровью.

Для подобных процедур есть ряд противопоказаний: болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, нарушение кровообращения, различные воспалительные процессы в организме, инфекционные болезни, заболевания дыхательных путей и бронхов. Выброс адреналина, спазм сосудов, повышение артериального давления - вполне привычные его последствия. Поэтому такое купание может стать причиной гипертонического криза даже у молодых и относительно здоровых людей. Не рекомендуется подвергать такому стрессу детей, тем более не подготовленных систематическим закаливанием.

Закаливание - это долгий и кропотливый процесс, который ни в коем случае не начинается с экстремальных мер. Подготовку к крещенскому заплыву нужно начинать еще летом, продолжать осенью: много плавать, принимать ванну, постепенно снижая температуру воды, то есть закаливать организм.

Стоит прислушаться к советам медицинских работников:

1. Не употребляйте спиртное в этот день. Прием алкогольных напитков нарушает естественную терморегуляцию организма со всеми последствиями. Ведь спиртные напитки мешают человеку адекватно оценить свое состояние и это может привести к переохлаждению.

2. Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, перед купанием можно совершить пробежку, надев минимум одежды, сделать разминку.

3. Обувь должна быть удобной, нескользкой и легко сниматься, чтобы избежать чрезмерного переохлаждения ног.

4. Прежде чем войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только потом окунуться по шею, после чего усиленно плыть брассом.

5. Не стоит погружаться с головой или нырять, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

6. Контакт с низкой температурой должен быть крайне минимальным, в пределах 20-30 секунд, не больше, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма.

7. Тщательно выбирайте место для купания. Позаботьтесь, чтобы на месте купания были медики и спасатели. Это сделает купание намного безопаснее.

Агентство Телевидения Новости