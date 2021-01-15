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В Украине больше не будут выдавать красные дипломы

В Украине больше не будут выдавать красные дипломы

Министерство образования и науки Украины утвердило новые формы документов о высшем образовании и научных степенях. Последние дипломы с отличием получили студенты, которые выпустились в 2020 году. Соответствующий приказ подписал министр Сергей Шкарлет.

Согласно приказу, в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, выдаваемых выпускникам без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, к которому студент вступил в начале обучения в Украине.

Также в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указывать образовательно-квалификационный уровень.

Кроме того, отныне после окончания высшего учебного заведения выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду. Это означает, что последние дипломы с отличием получили студенты, которое выпустились в 2020 году.

Агентство Телевидения Новости

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